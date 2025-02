video suggerito

Ruba oggetti dalle auto in sosta, 20 furti in 3 giorni: ladro denunciato a Torre Annunziata Un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per furto aggravato dai carabinieri a Torre Annunziata, nella provincia di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Ha messo a segno 20 furti in 3 giorni, circa 72 ore: a Torre Annunziata, nella provincia di Napoli, un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione. Ai militari dell'Arma sono arrivate numerose segnalazioni e denunce da parte dei residenti – alcuni dei quali hanno raccontato quanto stava accadendo anche sui social – che lamentavano furti perpetrati all'interno di automobili parcheggiate in strada.

I carabinieri, grazie anche alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza poste nelle strade interessate, sono riusciti non solo a ricostruire come i furti siano stati commessi all'interno di vetture in sosta, dalle quali il ladro ha portato via oggetti posizionati sui sedili oppure nel vano del cruscotto, ma anche a identificare il responsabile: si tratta di un uomo di 33 anni del posto, come detto già noto alle forze dell'ordine, che è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per furto aggravato. Stando a quanto documentato dai militari dell'Arma, il malvivente, in 3 giorni, avrebbe messo a segno 20 furti.