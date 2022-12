Ruba il presepe in una chiesa a Spaccanapoli: inseguito e fermato dal prete Il furto è avvenuto nella chiesa del Divino Amore in via San Biagio dei Librai, in pieno centro storico: denunciato un 61enne per furti aggravato.

A cura di Valerio Papadia

L’interno della chiesa del Divino Amore

Non soltanto alberi di Natale: a Napoli si rubano anche i presepi. È quello che è accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 30 novembre, nella chiesa del Divino Amore a Spaccanapoli, nel cuore della città. Gli agenti del commissariato Decumani, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via San Biagio dei Librai dove era stato segnalato un furto.

Un uomo aveva rubato il presepe e una chitarra all'interno della chiesa

Giunti sul posto, i poliziotti hanno appurato che il sacerdote della chiesa, poco prima del loro intervento, aveva individuato il ladro all'interno della chiesa: aveva così deciso di seguirlo e lo aveva fermato, constatando che aveva rubato il presepe e una chitarra. Il ladro, un uomo di 61 anni già noto alle forze dell'ordine, è stato così denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per furto aggravato, mentre il presepe e la chitarra sono stati restituiti al sacerdote.

