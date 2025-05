video suggerito

Ruba cibo in un supermercato e nella fuga investe un dipendente, 76enne arrestato a Napoli La Polizia ha arrestato un 76enne per rapina impropria, lesioni personali e danneggiamento: ha rubato generi alimentari in un negozio del corso Malta e ha investito uno dei dipendenti che cercava di fermarlo. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Nico Falco

59 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha rubato dei generi alimentari in un supermercato e poi, vistosi scoperto, per scappare ha investito un dipendente dell'attività: dovrà rispondere di rapina impropria, lesioni personali e danneggiamento un 76enne napoletano, con precedenti di polizia, rintracciato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e arrestato dalla Polizia di Stato; nella sua abitazione è stata trovata e recuperata anche la refurtiva.

L'intervento degli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia nella mattinata di ieri, 3 maggio, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa: presso un supermercato del corso Malta c'era stato un furto. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto sono stati avvicinati dal direttore dell'esercizio commerciale. L'uomo ha raccontato che, poco prima, un anziano aveva preso dei generi alimentari dagli scaffali ed era uscito dal supermercato per rientrare in automobile, senza pagare. Le sue manovre erano state però notate e così lui, insieme a due dipendenti, lo aveva raggiunto per cercare di bloccarlo.

L'anziano, però, aveva innestato la marcia e, per farsi largo, aveva investito uno dei dipendenti, era andato a sbattere contro un'automobile parcheggiata e infine era scappato. Gli agenti hanno acquisito le registrazioni della videosorveglianza della zona e hanno individuato l'automobile, riuscendo così a risalire all'intestatario e, quindi, al 76enne, che corrispondeva alle descrizioni fornite dai tre dipendenti del supermercato; lo hanno trovato nella sua abitazione, poco distante, dove lo hanno bloccato e hanno rinvenuto i generi alimentari rubati. Le condizioni dell'investito non destano preoccupazione.