Ruba 7 orologi di lusso a Parigi, poi sparisce. Il ladro latitante arrestato a Napoli dopo 6 mesi L’uomo, 30 anni, è stato rintracciato dai carabinieri in corso Vittorio Emanuele mentre stava salendo su un taxi: era latitante dallo scorso aprile.

A cura di Valerio Papadia

Su di lui pendeva un mandato d'arresto europeo emanato dall'Autorità Giudiziaria francese, ma di Francesco Percich, napoletano di 30 anni, si erano perse le tracce da sei mesi ormai, dallo scorso aprile: ieri, però, l'uomo è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri a Napoli. Secondo le autorità francesi, infatti, l'uomo sarebbe responsabile di 7 rapine di orologi di lusso commesse in gioiellerie o ai danni di privati cittadini a Parigi, per un valore complessivo di 150mila euro.

Arrestato, il 30enne era stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ma, viste le continue violazioni, lo scorso aprile si era deciso di emanare un ordine di carcerazione nei confronti di Percich: l'uomo si era però reso irreperibile e, dunque, dichiarato latitante.

Latitante fino a ieri, martedì 25 ottobre, quando cioè i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli hanno rintracciato il 30enne proprio nel capoluogo campano, grazie a una indagine che ha unito accertamenti finanziarie e il cosiddetto "web patrolling" (letteralmente: pattugliamento del web). I militari dell'Arma hanno rintracciato il 30enne in corso Vittorio Emanuele, mentre stava salendo su un taxi: per Francesco Percich sono scattate le manette; il 30enne è stato portato in carcere, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.