"Rita, lo so che mi tradisci..", ma è una fake: il QR Code porta ad un negozio di scarpe Un cartello QR Code nei bus di Napoli ha suscitato molta curiosità, ma in realtà era solo una campagna di marketing: nessun "tradimento" svelato.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La foto scattata questa mattina a bordo dell'autobus R2. Foto G. Cozzolino / Fanpage.it

Altro che il fidanzato tradito dalla propria compagna: dietro la campagna dei QR Code che nelle ultime ore è apparsa in diversi autobus del servizio pubblico c'è "banalmente" una pagina Instagram che vende scarpe. Una sorta di "guerriglia marketing" di vecchio stampo, dove le persone, leggendo un messaggio accattivante, sono spinte dalla curiosità di aprire il QR Code e scoprire cosa ci sia dietro. Restando, però, delusi: perché non ci sono certo le chat o altre "prove" di un tradimento (che, per inciso, se fossero esistite davvero e rese pubbliche, avrebbero con ogni probabilità violato diverse leggi in materia di privacy), ma scansionando il QR Code si arriva soltanto ad una pagina Instagram di un negozio che vende scarpe e altro materiale d'abbigliamento online.

La foto scattata questa mattina a bordo dell'autobus R2. Foto G.Cozzolino / Fanpage.it

Una campagna marketing che ha sicuramente suscitato la curiosità di molti napoletani. La foto pubblicata da Fanpage.it e scattata a bordo di un autobus R2 appena partito dallo stazionamento di Via Brin (fatto che, dunque, certifica che il cartellone fosse già là da prima) è solo una delle tante che hanno poi invaso la Rete. Tutte scattate a bordo di autobus di linea dell'Azienda Napoletana Mobilità. In tanti, però, una volta scansionato il QR Code e incassata la "delusione" per non aver trovato sulla di interessante dal punto di vista del gossip, hanno rapidamente "scrollato" il feed e cambiato pagina. Anche se i cartelli sono rimasti saldamenti al loro posto.