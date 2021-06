in foto: Immagine di repertorio.

Una rissa in seguito ad un parcheggio selvaggio si è conclusa con tre feriti, un'automobile sfasciata ed un arresto. La vicenda è accaduta a Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli, sulla centralissima via Consalvo. Cinque le persone coinvolte: due donne e tre uomini (due dei quali padre e figlio). Alla fine sono intervenuti i carabinieri, che hanno riportato la calma e denunciato uno dei quattro, mentre il personale sanitario del 118 intervenuto ha accompagnato i feriti in pronto soccorso in due diversi nosocomi partenopei.

Tutto è accaduto quando una donna di 62 anni, architetto di Bacoli, ha parcheggiato la propria auto senza accorgersi che questa impediva ad un'altra automobilista di uscire con la propria vettura. La donna, giunta sul posto per dei lavori di ristrutturazione, ha dato così vita ad un battibecco con l'altra signora, portando all'intervento di due uomini di 79 e 50 anni, rispettivamente padre e figlio e proprietari dell'appartamento da ristrutturare, che hanno tentato di aggredirla. Ma a quel punto è intervenuto a sua volta un ragazzo di 20 anni, figlio della donna aggredita, che ha preso a pugni i due uomini, per poi recuperare un palo di ferro con il quale ha sfasciato l'auto della donna architetto che aveva dato suo malgrado origine all'intera rissa. Dopo l'intervento dei carabinieri, il ventenne è stato denunciato per lesioni aggravate, mentre padre e figlio sono stati portati all'Ospedale San Paolo: 10 e 30 i giorni di prognosi per i due. Anche la donna che aveva dato origine alla rissa è finita in ospedale: 10 giorni di prognosi per una contusione alla testa e ferite lacero-contuse alla nuca. Completamente distrutta, invece, la sua automobile.