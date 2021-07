in foto: Immagine di repertorio

Un 17enne è stato accoltellato durante una rissa tra giovani scoppiata ieri sera a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, durante i festeggiamenti per la vittoria della nazionale italiana a Euro 2020. Il ragazzo, stando a quanto ricostruito, è stato raggiunto da due fendenti mentre cercava di sedare il violento litigio tra suoi coetanei; è stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni non destano preoccupazione, dopo una visita di controllo e le medicazioni è stato subito dimesso. Sull'accaduto sono in corso indagini affidate ai carabinieri.

L'episodio è avvenuto nei pressi dell'Anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere, dove molti giovani si erano riuniti per festeggiare la vittoria dell'Italia. All'origine, a quanto si apprende, ci sarebbe una rissa tra giovanissimi che stavano festeggiando; probabilmente una discussione nata per motivi banali e ben presto degenerata in offese e spintoni, fin quando qualcuno non ha tirato fuori un coltello. Il 17enne sarebbe stato colpito mentre cercava di dividere i litiganti, di fare da paciere: uno degli altri gli si sarebbe avventato contro sferrando due coltellate, che per fortuna lo hanno ferito soltanto lievemente.

Il ragazzo, soccorso da alcuni presenti che hanno lanciato l'allarme, è stato accompagnato in ospedale; è stato dimesso poco dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, che hanno ascoltato la vittima e alcuni dei presenti per ricostruire quanto accaduto e per dare un volto al responsabile; i militari hanno acquisito i nastri dei sistemi di videosorveglianza della zona in cui è scoppiata la rissa.