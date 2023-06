Rissa ai Quartieri Spagnoli, uno era armato di mannaia: tre denunciati Tre indagini denunciati per rissa nel centro di Napoli; due erano irregolari, il terzo aveva una mannaia lunga 23 centimetri nascosta sotto la maglietta.

A cura di Nico Falco

Se le stavano dando di santa ragione in strada, quando è arrivata la polizia è scattato il fuggi fuggi generale: tre di loro sono stati bloccati, gli altri sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Si chiude con tre denunciati un intervento per una rissa in corso ai Quartieri Spagnoli, nel centro di Napoli; si tratta di tre cittadini indiani di 33, 50 e 30 anni, uno di loro trovato in possesso di una mannaia di 23 centimetri.

I poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli sono intervenuti ieri sera in via Concordia su disposizione della Centrale Operativa, alla quale era pervenuta una segnalazione di rissa in corso. Al loro arrivo c'erano ancora diverse persone, i poliziotti sono riusciti a bloccarne tre, tutti poi denunciati per rissa. Il 30enne e il 50enne sono stati inoltre denunciati anche per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato in quanto irregolari.

L'arma, che non sarebbe stata usata durante il litigio, è stata trovata invece durante la perquisizione del 33enne: l'uomo la teneva nascosta sotto la maglietta. Ancora in via di ricostruzione i motivi che avevano portato alla rissa e che avrebbero coinvolto connazionali dei tre denunciati.