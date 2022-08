Rimosso un tumore al testicolo di 5 chili: era grande come un pallone da calcio L’operazione di asportazione del testicolo e del funicolo spermatico è riuscita ed è stata eseguita presso l’ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento.

A cura di Enrico Tata

Un tumore al testicolo di oltre 5 chili, grande come un pallone da calcio. Un caso più unico che raro. Il paziente, un uomo di 44 anni, ha coperto il problema circa due anni fa, ma l'ha trascurato, dice lui, perché non è riuscito ad accedere alle visite e alle cure necessarie. Con il tempo, la massa tumorale si è estesa ed è arrivata a queste dimensioni record.

L'intervento sul tumore record all'ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento

Un'operazione delicata per l'equipe di Urologia dell'ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento. Il gruppo oncologico multidisciplinare dell'ospedale ha studiato le possibili soluzioni di cura cercando di recuperare il tempo perso e ha optato per l'intervento chirurgico, che è stato eseguito dai medici dell'Uos di Urologia diretta dal dal dottor Aniello Russo e, si legge nella nota dell'ospedale, "dai dottori Dante Di Domenico e Giovanni Castelluzzo, coadiuvati dall' ex primario dell'ospedale del Mare il professor Aniello Rosario Zito, e dalla squadra di anestesisti affidata al coordinamento dalla dottoressa Maria Cusano, assieme a ferristi ed infermieri di sala operatoria".

L'intervento è riuscito e il paziente è stato dimesso dopo pochi giorni

L'operazione di asportazione del testicolo e del funicolo spermatico ha richiesto diverse ore. Il tumore maligno, tra l'altro, era riuscito a catturare una grande quantità di sangue, che rendeva anemico e debilitato il paziente. Per fortuna l'intervento è riuscito e il 44enne è stato dimesso dopo pochi giorni. Dovrà comunque effettuare delle visite di controllo post operatorio presso la struttura sanitaria.