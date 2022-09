Rimosse 60 auto col carroattrezzi a Fuorigrotta durante Napoli-Spezia Controlli davanti allo stadio Maradona durante Napoli-Spezia: rimosse 60 auto col carroattrezzi, sanzionati 13 parcheggiatori abusivi.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Nuovo intervento delle forze dell'ordine, e in particolare dei famigerati carroattrezzi, mentre nello stadio Maradona era in corso il match tra Napoli e Spezia: durante la partita sono state prelevate 60 automobili, parcheggiate nei paraggi dell'ex San Paolo o lungo le strade di Fuorigrotta, spesso in condizioni tali da ostacolare la circolazione. Le operazioni fanno parte del piano di controlli predisposto in occasione degli eventi sportivi e dei grandi eventi e che vedono coinvolti Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

Si è ripetuto così il "repulisti" che si era già visto durante Napoli-Liverpool, quando i tifosi rimasti a piedi erano stati 62: al ritorno dallo stadio avevano scoperto che le automobili erano state portate via. Situazione che ha causato non poco malcontento tra i tifosi, specialmente perché il lassismo degli anni scorsi aveva portato alla (sbagliata) idea che, in occasione delle partite, il parcheggio fosse tollerato al di là delle norme del Codice della Strada e delle più elementari regole del vivere civile.

Sanzionati 13 parcheggiatori abusivi al Maradona

Sabato scorso i controlli del pre-filtraggio per lo stadio sono stati affidati agli agenti del commissariato San Paolo, che hanno sanzionato 9 tifosi, tutti napoletani e tra i 17 e i 32 anni, che sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Inoltre i poliziotti, insieme ai carabinieri e ai finanzieri dei Comandi Provinciali di Napoli e alla Polizia Locale, si sono occupati dei controlli nel perimetro dell'impianto sportivo; sono stati identificati e sanzionati 13 parcheggiatori abusivi e sono stati effettuati 7 sequestri di merce.