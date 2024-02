Ricercato in Qatar per assegni a vuoto: arrestato a Napoli in un B&B del Centro Storico Un 46enne di origine algerina è stato arrestato a Napoli: era ricercato in Qatar per aver staccato assegni a vuoto. Rintracciato grazie all’alert alloggiati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Era ricercato per aver firmato assegni a vuoto in Qatar, ma è stato ritrovato a Napoli, ospite di una struttura ricettiva del centro storico partenopeo. A finire in manette è stato un 46enne di origini algerino, sul quale pendeva un mandato d'arresto internazionale emesso dalle autorità qatariote per il reato di assegni a vuoto. L'uomo si era poi reso irreperibile, facendo perdere le sue tracce e lasciato il paese: da lì, è scattato il mandato di arresto internazionale.

L'arresto a Napoli: ora è in attesa di estradizione

Grazie ad un alert alloggiati, è arrivata prontamente una segnalazione in Questura, che ha fatto scattare i controlli: gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono così intervenuti nella struttura, catturando l'uomo e procedendo all'arresto. Ora il 46enne algerino è in atteso di estradizione verso il Qatar, dove sarà sottoposto a giudizio per aver staccato assegni a vuoto nell'emirato arabo che si affaccia sul Golfo Persico.

Cos'è l'alert alloggiati

L'alert alloggiati è un obbligo che spetta a gestori di esercizi alberghieri e di tutte le altre strutture ricettive che, entro le 24 ore successive all'arrivo, devono comunicare alle questure territorialmente competenti, ed esclusivamente per il tramite del Servizio Alloggiati, le generalità delle persone alloggiate. Se il soggiorno è inferiore alle 24 ore, inoltre, le generalità vanno inviate all'arrivo stesso. Grazie a questo sistema, la Questura di Napoli ha saputo immediatamente dell'arrivo dell'uomo presso la struttura del centro storico partenopeo, intervenendo immediatamente sul posto.