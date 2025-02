video suggerito

Ricercato in Perù per omicidio: 39enne arrestato in un albergo a Pompei Il 39enne, ricercato per omicidio in Perù, è stato arrestato dalla Polizia di Stato in una struttura ricettiva del centro di Pompei, nella provincia di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Era ricercato in Perù per omicidio: per questo, un 39enne peruviano, Jean Carlo Gabriel Cueva Herrera è stato arrestato dalla Polizia di Stato, che lo ha scovato in un albergo di Pompei, nella provincia di Napoli. Nella fattispecie, nel pomeriggio di ieri, giovedì 20 febbraio, gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Pompei sono intervenuti in una struttura ricettiva, nel centro della città vesuviana, in seguito a una segnalazione per un cosiddetto alert alloggiati.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno controllato il 39enne che, all'esito delle indagini, è risultato destinatario di un mandato di arresto internazionale per omicidio emesso dalle autorità peruviane. Dopo le formalità di rito, pertanto, Jean Carlo Gabriel Cueva Herrera – peruviano ma domiciliato a Torino – è stato tratto in arresto dagli agenti della Polizia di Stato: per il 39enne si sono aperte le porte del carcere.

L'alert alloggiati è un software nato con il compito di agevolare i titolari di hotel ed altre strutture ricettive nella comunicazione alla Questura degli ospiti, al fine di rintracciare persone ricercate per vari motivi.