Riccardo Muti festeggia gli 80 anni a Napoli: gli auguri della città Il grande direttore d’orchestra ha deciso di festeggiare gli 80 anni – compiuti oggi, 27 luglio – nella sua città natale: venerdì parteciperà una festa in suo onore al Conservatorio di San Pietro a Majella, dove ha studiato, mentre sabato dirigerà l’orchestra dei ragazzi di Scampia. “Orgoglio della nostra città” il commento del sindaco De Magistris.

A cura di Valerio Papadia

Una delle eccellenze dell'Italia nel mondo, il direttore d'orchestra Riccardo Muti, compie oggi 80 anni. Il maestro ha deciso di festeggiare l'importante traguardo raggiunto, tra le altre, nella sua città, Napoli, dove è nato in questo giorno nel 1941, che nel corso di questa settimana gli tributerà diversi omaggi: venerdì, infatti, Muti parteciperà a una festa in suo onore al Conservatorio di San Pietro a Majella, nel cuore della città, dove ha studiato da ragazzo, mentre domenica il maestro dirigerà l'orchestra dei ragazzi di Scampia, quartiere alla periferia settentrionale della città.

Gli auguri del sindaco De Magistris

Ai tributi per Riccardo Muti si è unito quello del sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che ha voluto porgere i suoi auguri e quelli della città al direttore d'orchestra: "La città e il Teatro San Carlo desiderano rinnovare i sentimenti di immensa stima e profondo affetto per un'eccellenza artistica italiana nel mondo. Auguri Maestro, lei è un orgoglio per la nostra città" ha detto il primo cittadino partenopeo, che è anche presidente del consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro San Carlo.

La carriera di Riccardo Muti

Nato a Napoli il 28 luglio del 1941, Muti si trasferisce per un periodo a Molfetta, in Puglia, città natale del padre, per poi fare ritorno nel capoluogo campano, dove studia e si diploma al Conservatorio di San Pietro a Majella. Il debutto come direttore d'orchestra avviene nel 1967, a 26 anni, al Teatro Coccia di Novara, dove vince il Premio Cantelli dedicato ai giovani esordienti. Vanto italiano nel mondo, Muti è stato direttore prinicipale della London Philarmonic Orchestra dal 1973 al 1982; in patria, invece, Muti è stato direttore principale dell'orchestra del Teatro alla Scala di Milano dal 1986 al 2005.