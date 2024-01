Ricatta una suora e si fa dare migliaia di euro: “Paga o rivelo i tuoi segreti”. Donna arrestata a Giugliano Una 54enne di Giugliano, nella provincia di Napoli, è finita agli arresti domiciliari per estorsione aggravata nei confronti di una suora. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

È molto singolare la storia che arriva da Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli, dove una donna del posto di 54 anni è stata arrestata per estorsione aggravata nei confronti di una suora, appartenente a una Congregazione della zona. La 54enne è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Varcaturo, su richiesta della Procura di Napoli Nord, che ha coordinato le indagini, ed è stata posta agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa di comparire dinnanzi al giudice.

L'attività investigativa dei militari dell'Arma e dei magistrati di Napoli Nord ha permesso di ricostruire come la 54enne – collaboratrice scolastica nello stesso istituto nel quale prestava servizio anche la suora – avrebbe ripetutamente preteso denaro dalla religiosa, dietro la minaccia di rivelare alla sua Congregazione e alle Autorità religiosi circostanze, dettagli e segreti di natura personale; attraverso la minaccia e il ricatto, dunque, la 54enne si è fatta consegnare dalla suora migliaia di euro.

Con parte del denaro estorto, la donna ha acquistato un'automobile – che è stata sequestrata durante l'applicazione della misura cautelare. Inoltre, la 54enne anche di un appartamento di proprietà della Congregazione religiosa alla quale apparteneva la suora oggetto dell'estorsione.