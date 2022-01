Riapre la Rianimazione Covid del Monaldi, subito 8 posti in più Riconvertita la rianimazione dell’ospedale Monaldi, subito pronti 8 posti. Ma non si esclude un ampliamento.

A cura di Gaia Martignetti

Dalla foto non si riconosce il volto. Bardato in una tuta bianca che abbiamo imparato a conoscere da due anni a questa parte, è impossibile vederne anche gli occhi. Non guarda verso l'obiettivo, ma pensa ad assistere chi in quel momento ha bisogno. L'autore della foto è separato da un vetro, quello della rianimazione, dall'infermiere. Ma tanto basta a trasmettere lo sconforto di chi, credendo di aver fatto un passo avanti nella battaglia contro il Covid, vede riaprire, riconvertendosi, la rianimazione dedicata al coronavirus dell'ospedale Monaldi a Napoli.

I posti disponibili al momento sono 8, ma non è escluso che si sia pronti ad ampliare. La riconversione, dettata dall'aumento dei contagi in Campania, arriva a poca distanza dalla decisione del ministro della Salute Roberto Speranza di passare la Campania in zona gialla, da lunedì 17 gennaio. La riconversione della terapia intensiva del Monaldi si aggiunge a quella totale dell'ospedale Cotugno. Entrambi fanno parte, insieme al C.T.O., dell'Azienda Ospedaliera dei Colli.

Intanto la curva del contagio Covid continua a crescere in Campania: sono 20.206 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore. Il dato è stato diffuso dall'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania, nel consueto bollettino giornaliero. L'aumento dei casi in Campania ha spinto il Ministro Speranza a inserire la regione in zona gialla, ma cosa cambia? A differenza dei precedenti DPCM, quello recentemente varato per il sistema "a colori" della gestione pandemica comporta molte meno restrizioni.

Il discrimine è il Super Green Pass: chi è vaccinato o guarito dal Covid potrà accedere a cinema, teatri, bar, e tra le altre usufruire dei mezzi pubblici. Tutte attività dalle quali saranno esclusi coloro che hanno solo il Green Pass "base", ottenibile cioè con il tampone. Non sono presenti limitazioni come coprifuoco o divieto di spostamenti tra comune e regioni diverse.