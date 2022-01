Covid Campania, oggi 20.206 contagi e 26 morti: bollettino di venerdì 14 gennaio 2022 Aumenta la pressione sugli ospedali in Campania: +37 pazienti ricoverati per Covid in 24 ore. Oltre 20mila nuovi casi e 26 decessi nell’ultimo bollettino.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La curva del contagio Covid continua a crescere in Campania: sono 20.206 i nuovi casi positivi a Covid nelle ultime 24 ore, emersi dalle analisi di 100.228 tamponi analizzati nei laboratori regionali, tra molecolari ed antigenici. Lo ha spiegato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania, nel consueto bollettino giornaliero che da qualche giorno ha recepito la direttiva nazionale di indicare quanti, tra i nuovi casi, siano emersi dai tamponi molecolari e quanti da quelli rapidi antigenici. Direttiva che quasi tutte le altre regioni avevano recepito già da un anno.

Dei nuovi positivi, 8.952 sono emersi da 41.106 tamponi molecolari, cui si aggiungono altri 11.254 positivi da 59.122 tamponi antigenici rapidi. Il tasso di positività è dunque del 20,16% quotidiano (ieri era del 23,26%), mentre considerando i soli molecolari (ancora oggi considerati gli unici effettivamente affidabili nel controllo della presenza del virus) il tasso di positività è del 21,77% (ieri era del 25,91%). I decessi del giorno sono invece 26: di questi 20 sono avvenuti nelle ultime 48 ore, mentre altri 6 risalgono a giorni precedenti ma inseriti solo oggi.

Sale ancora la pressione sugli ospedali: i ricoverati totali sono 1.270 (+37, ieri erano 1.233). Di questi, nelle terapie intensive ci sono 79 ricoverati (dato uguale a quello di 24 ore fa), mentre nei reparti di degenza ordinaria i pazienti sono 1.191 (+37, ieri erano 1.154). Il tasso di occupazione dei posti letto resta così del 11,30% per quanto riguarda le intensive (dato identico al giorno precedente) e del 37,68% (ieri era del 36,51%) per i reparti ordinari. I parametri limite per far scattare la zona gialla sono dunque già raggiunti: la zona gialla infatti scatta con terapie intensive occupate al 10% e degenze ordinarie occupate al 15%. Questo il report dei posti letto ospedalieri: