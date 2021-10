Riapre il temporary store di Clio make a up a Napoli: lunghe code in via Calabritto Lunghe code oggi a Napoli in via Calabritto per la riapertura del temporary store di “Clio make up”, al secolo Clio Zammatteo. La 38enne truccatrice e imprenditrice è ormai famosa in tutto il mondo per i suoi tutorial su Youtube, per i suoi programmi televisivi e anche per gli store in cui vende i suoi prodotti.

Lunghe code oggi a Napoli in via Calabritto: tante le persone, giovanissime ma non solo, che sono rimaste in piedi ad aspettare il proprio turno. Dove volevano andare? Nel temporary store (i negozi che aprono solo per un determinato periodo di tempo) di "Clio make up", al secolo Clio Zammatteo. La 38enne nata a Belluno ma con la doppia cittadinanza (italiana e statunitense), è ormai famosa non solo per i suoi tutorial su come truccarsi, ma anche come imprenditrice. I suoi Clio Pop up store, che si trovano in varie città italiane (Milano, Firenze, Padova e appunto Napoli, dove lo store aveva già aperto un paio di anni fa e adesso ha riaperto), sono infatti meta di tanti clienti, sia tra gli affezionati follower dell'imprenditrice sia tra semplici curiosi.

La folla di oggi a Napoli per la riapertura del negozio dell'imprenditrice lo certifica: il successo di "Clio make up" ha ormai travalicato la rete e i social network, dove comunque restano sempre oltre un milione gli iscritti al canale della truccatrice su Youtube. Napoli ha sempre dimostrato un "affetto" particolare nei confronti della bellunese, che ha ripagato i suoi fan registrando proprio nello store partenopeo uno dei suoi seguitissimi programmi televisivi in onda sul canale Real Time, Clio PopUp. L'ultima "fatica" televisiva dell'imprenditrice è la docu-serie Clio Back Home, in onda su Discovery plus: racconta la vita della 38enne da New York, dove ha vissuto per più di un decennio assieme al marito, al ritorno in Italia, approfondendo sia gli aspetti della vita privata di Clio, sia quelli legati alla sua vita professionale.