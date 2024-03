Resti umani su una spiaggia di Capaccio Paestum: arrivano i carabinieri Una tibia e un piede ritrovati sulla spiaggia di Licinella, a Capaccio Paestum. Indagano i carabinieri: si proverà a risalire al dna della vittima. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Resti umani sulla spiaggia di Licinella, a Capaccio Paestum. Una macabra scoperta fatta da un turista nella giornata di ieri, domenica 3 marzo: sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, diretti dal luogotenente Giuseppe D’Agostino, mentre le indagini sono ora coordinate dalla Compagnia di Agropoli, guidati del capitano Giuseppe Colella.

Secondo quanto ricostruito finora, il turista tedesco si trovava in spiaggia con il proprio cane, quando improvvisamente i due sono incappati nei resti di una gamba, in particolare una tibia e un piede, con ancora un calzino ed una scarpa. Fatta la casuale scoperta, il turista germanico ha chiamato così i carabinieri, che sono giunti sul posto per i rilievi. La Procura della Repubblica di Salerno ha aperto un fascicolo di indagine: disposto il sequestro dei resti, sui quali adesso dovranno avvenire gli esami che permettano di identificarne il dna della persona, che permetterà forse di risalire quantomeno a genere ed età, mentre si setacciano i registri delle persone scomparse. Bisognerà inoltre tentare di capire le cause del decesso e da quanto tempo si trovassero in spiaggia. Non è escluso che i resti possano essere arrivati via mare, particolarmente agitato in questi giorni a causa del maltempo.