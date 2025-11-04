Regionali Campania, non solo Giorgia: anche Arianna Meloni a Napoli per Cirielli

Cirielli punta a recuperare il più possibile su Napoli: nuove pubblicità elettorali e comizi con la premier e la sorella Arianna, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia.

La premier Giorgia e la sorella Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia

Per la campagna elettorale di Edmondo Cirielli alle Regionali in Campania il centrodestra non schiera solo Giorgia Meloni, presidente del Consiglio ma anche la sorella Arianna, capo della segreteria politica. Arianna Meloni, che è anche responsabile del tesseramento di Fratelli d'Italia calerà in regione a sostegno del viceministro agli Esteri in una campagna elettorale complicata, le date sono in corso di definizione.

La premier, come già spiegato da Fanpage, sarà a Napoli (la data è il 14 novembre alle ore 18 con Matteo Salvini e Antonio Tajani) e poi tornerà per un altro passaggio, presumibilmente in un'altra provincia e per un evento Fdi. Se i sondaggi elettorali degli ultimi giorni dovessero veder calare il blocco di centrosinistra e Roberto Fico, Giorgia Meloni potrebbe decidere anche una terza data prima del silenzio elettorale.

In questi giorni Cirielli sta pigiando molto l'acceleratore su Napoli per tentare di recuperare il più possibile divario nel capoluogo. A quanto apprende Fanpage per colmare il divario di notorietà con l'ex presidente della Camera Fico ed evidenziare le contraddizioni della coalizione di centrosinistra (soprattutto "mano" di Vincenzo De Luca nelle liste) Napoli sarà oggetto di una massiccia campagna pubblicitaria elettorale sul candidato governatore del centrodestra.

Candidato che oggi ha promesso di smantellare uno degli ultimi progettoni dell'era De Luca, il cosiddetto "Faro", ovvero la realizzazione di una torre nella zona adiacente piazza Garibaldi in cui trasferire la Regione Campania: «Sono contro la cementificazione selvaggia e monumentale che violenta la storia architettonica di Napoli. Bisogna creare sviluppo ma evitando il consumo di suolo ulteriore in una città già particolarmente affogata tra le colline e il mare».