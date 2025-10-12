Regionali Campania, Martusciello (FI): “Primo atto del nuovo consiglio il crocifisso nelle scuole”

Fulvio Martusciello

Tra i primi atti del nuovo Consiglio regionale, che in Campania si voterà il 23 e 24 novembre, "proporremo il crocifisso nelle scuole della Campania". Lo ha annunciato Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. "La decisione sull'affissione del crocifisso spetta alla dirigenza scolastica e deve essere presa con un provvedimento interno che rispetti le opinioni di tutti", ha spiegato Martusciello, ribadendo che non si tratta di una decisione che possa essere "imposta da un singolo docente o da una circolare generale, né si può imporre la rimozione del simbolo".

Sul crocifisso nelle aule, si era già espressa la Corte di Cassazione ha stabilito che non si può imporre la presenza del crocifisso perché "non è conforme al principio di laicità dello Stato e del rispetto delle libertà individuali". Tuttavia, spiega ancora Martusciello, "la sua presenza non è discriminatoria e deve essere affrontata cercando una soluzione condivisa. Ecco allora che una legge regionale approvata a larga maggioranza può rappresentare quella soluzione condivisa in linea con la sentenza della Cassazione. Offriamo questo spunto a Edmondo Cirielli, certi che ci supporterà su questa iniziativa", ha concluso il numero uno del partito dell'ex premier Berlusconi in Campania. Cirielli è stato scelto dalla coalizione di centrodestra come candidato unico in Campania nei giorni scorsi: sfiderà, tra gli altri, il candidato unico del centrosinistra e del campo largo Roberto Fico, appoggiato anche dal presidente uscente Vincenzo De Luca, dopo che l'ipotesi di un terzo mandato era definitivamente naufragata.