Elezioni Regionali 2025

Regionali Campania, Martusciello di Forza Italia invitato all’evento di Roberto Fico: “Non sanno chi chiamano”

Telefonata al segretario di Forza Italia in Campania per invitarlo all’apertura della campagna elettorale dell’avversario. E lui trasforma il fatto in un video-sfottò.
A cura di Cir. Pel.
Un gol a porta vuota per Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia. È stato contattato telefonicamente per un evento elettorale ma non del centrodestra. A chiamarlo, lo staff di Roberto Fico, candidato sì, ma della parte avversa, del centrosinistra, per invitarlo all'inaugurazione della sua campagna elettorale alla Mostra d'Oltremare. E così Martusciello decide che questo piccolo fatto può diventare un video sfottò di propaganda: «Sono appena stato invitato da Fico all'inaugurazione della sua campagna elettorale – dice -. Chiamano a caso, non sanno nemmeno con chi stanno parlando.

Adesso li richiamiamo noi, giusto per capire». Il telefono squilla poco e risponde qualcuno dall'altra parte: «Sì, pronto? Mi scusi, non mi ha detto il posto… dov'è l’evento di Roberto? Il Teatro Mediterraneo di Napoli, alla Mostra d’Oltremare. Ah, che bello, grazie. Posso solo chiederle come ha avuto il mio numero? Così, per curiosità… visto che voi conoscete tutti…».

Dall'altra parte la risposta è con voce incerta: «Eh, non glielo so dire… era già registrato nella rubrica dell'onorevole». La replica di Martusciello è tranquilla ma per chi conosce l'antefatto è ovviamente sarcastica: «Ah, bene bene bene. È bello sapere che vi ricordiate di tutti, che sappiate con chi parlate. Ci fa piacere, eh: ci fate sentire protagonisti veri di questa campagna elettorale! Sono un grande supporter di Roberto Fico. Perfetto, grazie mille».

