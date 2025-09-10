Regionali Campania, De Laurentiis smentisce la candidatura. E il centrodestra cerca disperatamente un nome

Aurelio De Laurentiis

Per dirla nel gergo delle scommesse: non era quotata, la smentita di Aurelio De Laurentiis ad ogni ipotesi di coinvolgimento alle prossime Elezioni Regionali in Campania, come candidato governatore del centrodestra. Vero è che il centrodestra sta cercando disperatamente chi si possa "immolare" (i sondaggi sono al momento piuttosto chiari) alle prossime consultazioni, ma il candidato non sarà il presidente del Calcio Napoli e della Filmauro: «Leggo – scrive Adl su X – che sarei interessato a una candidatura per la Regione Campania. Smentisco nel modo più assoluto. Ho incontrato a Palazzo Chigi Giorgia Meloni per parlare delle due "C" che hanno sempre interessato la mia vita professionale e imprenditoriale: Cinema e Calcio». L'ipotesi era circolata visto che il presidente del club scudettato era stato ricevuto dalla premier a Palazzo Chigi e visto che, a fine mese, è annunciato nel Beneventano (a Telese) ad un evento organizzato da Forza Italia.

I possibili candidati del centrodestra in Campania

Il tema è caldissimo. Meloni non vuole intestarsi una sconfitta quasi certa in Campania. Tutti i nomi circolati in questi mesi, a partire da quello del viceministro salernitano Edmondo Cirielli, di Fratelli d'Italia, non sono disponibili a immolarsi in una situazione così intricata. Si fa in queste ore spesso il nome dell'attuale prefetto di Napoli Michele Di Bari: piace ad una larga fetta di campani, ha un ottimo rapporto coi media. Ma – questo è il tema – è un prefetto in carica. E trasformarlo in candidato in poche ore aprirebbe una enorme discussione sull'opportunità di un "salto" in politica così repentino, col centrosinistra pronto ad attaccarlo da subito.