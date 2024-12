Re Filippo VI e Letizia di Spagna, chi sono i due reali celebrati a Napoli

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Grande attesa a Napoli per l'arrivo di oggi di Re Filippo VI e Letizia di Spagna, attesi alla Federico II per la Cerimonia di conferimento del Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Scienze Sociali e Statistiche, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Si tratta di una visita molto attesa, soprattutto in virtù dei forti legami tra Napoli e la Spagna, interrottisi formalmente nel 1759, con la "scissione" del ramo borbonico spagnolo da quello napoletano.

Chi è Filippo VI, Re di Spagna

Filippo VI di Spagna è il figlio terzogenito (ma primo maschio dopo Elena e Sofia) di Juan Carlos I di Spagna, che ha abdicato in favore del figlio il 2 giugno del 2014, lasciando anche il paese (attualmente vive a Dubai). Filippo, diventato Re, assunse il nome di Filippo VI di Borbone, continuando così la linea numerale iniziata diversi secoli prima. Nel 1992, durante i giochi olimpici di Barcellona, fu membro della squadra di vela spagnola, seguendo così le orme di sua madre Sofia e suo zio Costantino II alle Olimpiadi di Roma nel 1960 (ma con la Grecia), arrivando sesto. Fin da giovane, ha anche mostrato grandi aperture in tema di diritti civili, diventandone uno dei promotori assieme alla moglie Letizia. Tra l'altro, con i suoi quasi due metri d'altezza, è anche il Re più alto del mondo.

Chi è Letizia, Regina consorte di Spagna

Letizia Ortiz Rocasolano, regina consorte di Spagna, non arriva da famiglie nobiliari, ma di estrazione popolare. Nata ad Oviedo, nelle Asturie, era nota prima del fidanzamento con Filippo, all'epoca principe, solo come giornalista di TVE, la televisione pubblica spagnola, per la quale era stata anche inviata all'estero seguendo gli attentati delle Torri Gemelle da New York nel 2001 e l'invasione statunitense dell'Iraq nel 2003. Tutto cambiò il 1° novembre 2003, con l'annuncio del fidanzamento con il principe Filippo, con il quale è convolata a nozze l'anno dopo, diventando Principessa delle Asturie, titolo del marito in quanto erede al trono che nel suo caso coincide anche con la sua regione di provenienza. Dal 2014 è regina consorte di Spagna ed è madre dell'erede al trono, la principessa Leonor, e dell'infanta Sofia.

I Borboni di Spagna, separati da quelli di Napoli dal 1759

I Borboni di Spagna non sono più legati a quelli di Napoli, poi diventati Delle Due Sicilia, fin dalla Prammatica Sanzione del 3 ottobre 1759, quando Re Carlo III di Borbone, diventato re di Spagna dopo esserlo stato di Napoli e Sicilia, "divise" i due rami: quello italiano sarebbe dovuto restare "autonomo" da quello spagnolo. Il secondogenito assunse il titolo di principe ed erede al trono di Spagna, mentre il terzogenito assunse i titoli di Re di Napoli e Re di Sicilia, poi diventato unico titolo dopo il Congresso di Vienna del 1815 con il nome di Borboni delle Due Sicilie.