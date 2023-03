Rapine alle poste nel Casertano, prendono in ostaggio i dipendenti con le armi: due arresti Un 45enne e un 22enne sono stati arrestati questa mattina nel corso di un’operazione congiunta tra polizia e carabinieri: i due sono ritenuti responsabili di rapine andate a segno e tentate ai danni di uffici postali del Casertano.

A cura di Valerio Papadia

Nella mattinata di oggi, venerdì 10 marzo, durante una operazione congiunta di polizia e carabinieri, due uomini sono stati arrestati: i due – un 45enne già noto alle forze dell'ordine e un 22enne incensurato – sono ritenuti responsabile di una serie di rapine, commesse e tentate, ai danni di alcuni uffici postali nella provincia di Caserta. Nella fattispecie, ai due vengono contestate due rapine tentate e una riuscita: proprio dopo quest'ultima occasione, la Squadra Mobile di Caserta e i carabinieri della compagnia locale, hanno avviato le indagini.

Armi in pugno e volto coperto: i malviventi hanno preso in ostaggio i dipendenti

Il 25 gennaio del 2023 i due hanno messo a segno una rapina nell'ufficio postale che sorge in via Ferrarecce a Caserta. I due, con il volto travisato e armati, si sonio introdotti nell'ufficio e, come rivelato anche dalle telecamere di videosorveglianza interne, hanno preso in ostaggio la direttrice, costringendola a consegnargli l'incasso.

Le indagini hanno rivelato anche che i due malviventi sono responsabili anche di due tentate rapine ai danni di altrettanti uffici postali: il primo colpo è stato tentato il 23 gennaio scorso alle poste di via Fabricat, sempre a Caserta, mentre il 7 febbraio successivo il secondo colpo è stato tentato in un ufficio postale della provincia casertana, a Villa Literno. In queste due occasioni, i due arrestati sono entrati negli uffici postali ma non sono riusciti a portare a termine le rapine.

Questa mattina, i due malviventi sono stati raggiunti da ordinanze di custodie cautelari e sono stati trasportati nel carcere napoletano di Poggioreale e in quello di Santa Maria Capua Vetere, nella provincia di Caserta.