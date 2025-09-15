napoli
Rapine ai distributori di benzina a Varcaturo e Qualiano: armati di fucile, due raid in pochi minuti

I carabinieri indagano su due raid ai danni di altrettanti distributori di carburante, a Qualiano e a Varcaturo; è presumibile che si tratti della stessa coppia di rapinatori.
A cura di Nico Falco
Immagine di repertorio
Il primo raid a Varcaturo, il secondo subito dopo a Qualiano; pochi chilometri di strada, descrizioni e modalità che corrispondono: potrebbe esserci la stessa coppia di rapinatori dietro i due assalti ad altrettanti distributori di benzina, uno dietro l'altro, avvenuti nella tarda mattinata di oggi, 15 settembre. I rapinatori hanno agito armati di un fucile ma non sono stati sparati colpi; sull'accaduto indagano i carabinieri.

Il primo intervento a Varcaturo, per una rapina consumata presso un distributore di carburanti di via Comunale Domitiana. Sul posto sono intervenuti i militari della sezione Radiomobile della Compagnia di Giugliano. Poco prima, ha raccontato il dipendente, due uomini erano arrivati a bordo di una Renault Captur e uno di loro, armato di fucile, si era fatto consegnare l'incasso; nel bottino, un centinaio di euro.

Successivamente, stesse scene a Qualiano, obiettivo un altro distributore di carburante, in via Santa Maria a Cubito. Rapina fotocopia, con la stessa dinamica e uguale modus operandi: anche qui due persone, anche qui una di loro aveva un fucile. Il colpo, però, non è andato a buon fine perché il dipendente è scappato e, probabilmente per non trattenersi troppo e rischiare di essere notati, i criminali hanno deciso di desistere e si sono allontanati. I carabinieri hanno acquisito le registrazioni della videosorveglianza dei due distributori di carburante e si vaglia la possibilità che altri elementi possano arrivare dalle telecamere, pubbliche e private, installate nei paraggi.

