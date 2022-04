Rapinatore morde donna sul braccio e le sfila l’orologio da 5mila euro a Napoli Una donna è stata rapinata dell’orologio nel centro di Napoli: il criminale, per distrarla, le ha afferrato un braccio e l’ha morso. Indagini dei carabinieri.

L'hanno presa di mira mentre passeggiava col figlio, le si sono avvicinati e sono passati all'azione: un morso sul braccio per distrarla, una mossa fulminea per sfilarle l'orologio dal polso. E, subito dopo, la fuga tra i vicoli. Cronaca di una rapina avvenuta nel primo pomeriggio di oggi in via Dei Tribunali, nel centro storico di Napoli. Bottino, un orologio dal valore di circa 5mila euro.

La vittima è una 54enne napoletana, che era in giro insieme al figlio, a piedi. I criminali, con tutta probabilità proprio a caccia di prede, si sono accorti del prezioso orologio che la donna portava al braccio e l'hanno affiancata. Dinamica classica da rapinarolex, ma con un particolare che fino ad ora non era stato mai registrato: non uno spintone e nemmeno un'aggressione, ma un morso. Il passeggero dello scooter ha afferrato il braccio della donna e se lo è avvicinato alla bocca, stringendo i denti.

La 54enne, comprensibilmente sorpresa per quell'attacco, si è istintivamente ritratta. Un attimo dopo i rapinatori erano già in fuga e dal polso era sparito l'orologio: strappato con un gesto velocissimo, con uno strattone reso ancora più forte, involontariamente, dalla reazione della vittima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno avviato le prime indagini. Al vaglio dei militari, le registrazioni di alcune telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero avere ripreso parte del raid; non si esclude che i responsabili siano proprio della zona o che siano comunque "vecchie conoscenze" delle forze dell'ordine specializzate in questo tipo di rapine.