video suggerito

Rapinano un centro scommesse di Acerra armati di pistola: hanno dai 15 ai 19 anni Quattro arresti ad Acerra dopo una rapina in una sala scommesse: i carabinieri “osservano” tutto da una telecamera comunale collegata direttamente alla centrale. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quattro persone sono state arrestate per una rapina in una sala scommesse di Acerra, nel Napoletano. Sono due 19enni, un 17enne ed un 15enne: dovranno rispondere di concorso in rapina aggravata. La vicenda è accaduta nelle scorse ore, in una sala scommesse di via Vittorio Veneto: in due, con tuta nera, cappucci e sneakers, sarebbero entrati nel locale con l'arma spianata costringendo alcuni clienti alla fuga ed altri a restare chiusi nel bagno di servizio.

A quel punto, con il calcio della pistola, avrebbero spaccato il vetro del bancone, portando via miglia di euro. Poi, sono scappati a bordo di un a Jeep bianca: i carabinieri, allertati nel frattempo del colpo in atto, hanno "osservato" la scena da una telecamera comunale, collegata direttamente al pc dei carabinieri. Leggono la targa, la trasmettono in diretta alle pattuglia e parte la caccia: la Jeep entra nel rione Congo da via Deledda, mentre arrivano anche le gazzelle e li circondano. Sono due ragazzi di 19 anni, un 17enne ed un 15enne: nelle tasche di quest'ultimo, una pistola a salve senza tappo rosso. Il denaro, sparso tra le tasche dei quattro ed il cruscotto. Alla fine sono stati portati in carcere i due diciannovenni e nel centro di prima accoglienza i due minorenni, tutti in attesa di giudizio: dovranno rispondere di concorso in rapina aggravata.