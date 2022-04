Rapina nel negozio di abbigliamento, ma l’orologio vale poco: il criminale glielo tira addosso Un criminale ha puntato la pistola contro un negoziante di Cavalleggeri, Napoli ovest, costringendolo a dargli l’orologio; la rapina ripresa dalle telecamere.

A cura di Nico Falco

Un criminale armato ha fatto irruzione in un negozio di abbigliamento Cavalleggeri, nella periferia occidentale di Napoli, puntando la pistola contro il titolare e costringendolo a consegnargli l'orologio; subito dopo, accortosi che si trattava di un modello di basso valore, glielo ha lanciato addosso ed è scappato. È successo nella serata di martedì scorso, 29 marzo, parte del raid è stato ripreso dalle telecamere dell'attività commerciale.

Il video, pubblicato anche sui social, dura poco meno di 40 secondi e riprende la scena da due diverse angolazioni (la data e l'orario in sovrimpressione sono sbagliate); le indagini sono affidate ai carabinieri. Nelle immagini si vede il criminale, che apparentemente agisce da solo, che fa irruzione nel locale. Sono da poco passate le 20, nel negozio di via Divisione Siena ci sono il titolare e altre tre persone. Il rapinatore, volto coperto, si dirige rapidamente verso la cassa, estrae l'arma dalla tasca e la punta verso l'uomo.

"Mi ha puntato la pistola in faccia, dopo averla scarrellata, per farsi consegnare l'orologio – ha spiegato il titolare – sapeva che a volte ne indosso uno di valore. Per sua sfortuna, l'altra sera avevo un Apple Watch che lui prima ha preso e poi mi ha scaraventato addosso con disprezzo dato il poco valore dell'oggetto".

"Esprimiamo la nostra solidarietà al titolare del negozio e a tutti i commercianti che devono fare i conti con questa nuova ondata di criminalità – ha commentato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, a cui la vittima ha inviato il video e ha raccontato la disavventura – tutte le Istituzioni devono intervenire per tutelare gli imprenditori e difendere i cittadini da delinquenti e rapinatori, serve un nuovo piano sicurezza adeguato ed efficace con più uomini delle forze dell'ordine per strada".