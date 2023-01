Rapina al portavalori nel Casertano, criminali sparano in strada e sulle guardie giurate Rapina con sparatoria a Maddaloni (Caserta): una banda ha assaltato un furgone portavalori e, per coprirsi la fuga, ha esploso diversi colpi di pistola.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

I criminali hanno assaltato il furgone portavalori poco prima dell'apertura dell'ufficio postale, armi in pugno. Dopo essersi appropriati della cassetta in consegna non si sono fatti scrupolo di aprire il fuoco nel pieno centro abitato, mirando alla vettura dei vigilanti, e subito dopo si sono dileguati a folle velocità. Bottino, circa 51mila euro, contante che sarebbe servito per caricare l'Atm. È successo questa mattina, intorno alle 8, a Maddaloni, centro del Casertano a ridosso della provincia di Napoli, la banda si è mossa a bordo di una Nissan Qasqai scura.

Obiettivo del raid, il furgone che stava per arrivare all'ufficio postale di via Napoli. I malviventi, tutti a volto coperto, hanno affiancato il veicolo col suv e lo hanno costretto a fermarsi. Sono rapidamente scesi dall'abitacolo e, minacciando le guardie giurate con le armi, le hanno costrette a cedere la cassetta contenente i contanti; uno dei vigilanti è stato ferito alla testa col calcio di una pistola. Un attimo dopo erano già tutti in auto, pronti a sparire. Per coprirsi la fuga hanno cominciato a sparare in via Forche Caudine, nonostante a quell'ora ci fossero già molte persone in strada; hanno esploso colpi in aria e in direzione dell'automobile di scorta al portavalori, centrata da diversi proiettili nel parabrezza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per le ricerche è stato fatto alzare in volo anche un elicottero. I militari hanno acquisito i nastri della videosorveglianza dell'ufficio postale e di alcune telecamere dei paraggi e stanno cercando di ricostruire la via di fuga dei criminali; la vettura è stata segnalata alle pattuglie sul territorio e sono stati allestiti posti di controllo lungo le principali arterie stradali.