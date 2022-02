Raid nel centro vaccinale di Afragola: frigoriferi aperti, 350 fiale di vaccino da buttare Raid vandalico nel centro vaccinale di Afragola: ignoti hanno forzato la porta e lasciati i frigoriferi aperti, danneggiate 350 fiale di vaccino Covid.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un raid vandalico si è consumato la notte scorsa nel centro Lumo di Afragola (Napoli), dove si trova il centro vaccinale: ignoti hanno forzato la porta di ingresso, imbrattato alcune pareti e hanno lasciato aperti i frigoriferi in cui erano custodite 350 fiale di vaccino anti Covid, rendendole inutilizzabili. L'intrusione nella struttura di via Ugo La Malfa è stata scoperta dal personale della ditta di pulizia all'orario di apertura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per l'avvio delle indagini.

Non è chiaro se il raid fosse mirato, con l'intenzione di distruggere le dosi di vaccino, o se si sia trattato di semplici ladri che, una volta messo a soqquadro il centro, sarebbero andati via senza preoccuparsi di danneggiare i farmaci. I sanitari non hanno potuto fare altro che buttare le fiale, l'interruzione della catena del freddo le aveva rese inservibili: sono così andate perse oltre 1800 dosi, poiché da ogni singola fiala si ricavano circa 6 somministrazioni. Il centro è stato comunque subito rifornito dall'Asl Napoli 2 Nord e non ci sono state quindi gravi ripercussioni sulle attività, che sono riprese regolarmente. Dal primo sopralluogo, effettuato dai responsabili in presenza dei carabinieri, è emerso che non è stato rubato nulla.

Antonio D'Amore, direttore generale dell'Asl Napoli 2, parla di "episodio incommentabile". Contattato da Fanpage.it, racconta che quello avvenuto nel centro di Afragola è "l'ennesimo atto contrario alla nostra campagna vaccinale: in questo anno abbiamo subito aggressioni, furti, danneggiamenti. Per fortuna l'episodio della notte scorsa non ha fermato le attività nel centro di Afragola, che di questa campagna è uno dei punti di riferimento, con oltre 200mila dosi somministrate".