Raid contro un garage a Nola, un colpo in una finestra a Pomigliano: notte di spari in provincia Colpi di pistola nella notte a Polvica di Nola e a Pomigliano d'Arco: colpito un garage e una abitazione, entrambe di incensurati. Episodi non collegati ma che fanno temere uno stato febbrile della criminalità anche in provincia di Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Colpi di pistola nella notte prima a Nola e poi a Pomigliano d'Arco. Due episodi non collegati tra loro ma che portano di nuovo alta l'attenzione degli inquirenti anche nella provincia napoletana, diventata come il capoluogo partenopeo teatro di diversi episodi criminali nell'ultimo periodo. Non ci sono stati feriti, ma i due episodi per quanto non collegati presentano modalità alquanto simili.

Il primo episodio è avvenuto nella frazione Polvica di Nola, quando in tarda serata sono stati esplosi diversi colpi di pistola contro la saracinesca di un garage appartenente ad un residente del posto, incensurato. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna sono intervenuti per i rilievi e per ascoltare i residenti. Al momento nessuna pista è pienamente esclusa dagli inquirenti, che cercano anche eventuali immagini di sistemi di videosorveglianza che possano aver ripreso qualcosa di utile per le indagini.

Episodio simile anche a in via De Nicola a Pomigliano d'Arco, a pochi chilometri dalla zona di Polvica di Nola: anche qui ad intervenire sono stati i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna, assieme ai militari dell'Arma di Pomigliano d'Arco. Un proiettile aveva infatti centrato la veranda dell'abitazione di un incensurato: non ci sono stati feriti neanche in questo caso, ma le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Sarebbe stato solo uno il colpo d'arma da fuoco esploso, il che farebbe pensare ad un gesto mirato. Ma anche in questo caso, i carabinieri non escludono alcuna pista e mantengono il più stretto riserbo.