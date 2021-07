in foto: Il maestro Di Virgilio mentre mostra la statua di Raffaella Carrà.

Raffaella Carrà ricordata anche sul presepe di Napoli: la statuina è stata realizzata dal maestro Genny di Virgilio, che da sempre raffigura i personaggi più famosi d'Italia e del mondo con statuine presepiali. "Con lei va via l’icona della tv italiana", aveva commentato lo stesso maestro Di Virgilio una volta diffusasi la notizia della morte della Carrà, "Ciao Raffaella, buon viaggio". Del resto, il rapporto tra la Carrà e Napoli è sempre stato fortissimo. L'artista italiana nel corso degli anni aveva collaborato con tantissimi artisti partenopei e non perdeva occasione di rimarcare il proprio affetto per la città. "Ammiro Napoli per l’amore che sa dare: un amore che non svanirà mai", diceva la Carrà, scomparsa ieri all'età di 78 anni.

Sono tanti i napoletani che nelle ultime ore la stanno ricordando: già ieri, alla notizia della sua morte, erano intervenuti il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il presidente della Regione Vincenzo De Luca, il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico ed artisti come il cantante Gigi D'Alessio e l'attrice Sophia Loren. Senza contare i "compagni" di una vita come Enzo Paolo Turco, con il quale aveva esordito nel famoso ballo del Tuca Tuca. Ma in generale, tutta Napoli si è stretta a lutto dopo la notizia della sua morte, anche i più comuni cittadini che per anni hanno ballato sulle note delle sue canzoni. Solo pochi giorni fa, in occasione del Pride 2021, in tanti avevano cantato alcune delle sue più note canzoni: non a caso, la Carrà è sempre stata un'icona anche del mondo LGBT.