Quattro ragazzi intrappolati da un burrone sui monti in Costiera Amalfitana, salvati con l’elicottero

Foto Fanpage.it

Quattro ragazzi, giovani escursionisti, sono rimasti intrappolati da un burrone sui monti in Costiera Amalfitana, nei pressi di Vietri sul Mare. I giovani si erano avventurati per una gita domenicale, ma arrivati ad un certo punto hanno smarrito il sentiero e si sono trovati un burrone davanti. I quattro spaventati sono stati costretti a fermarsi, impossibilitati anche a tornare indietro, a causa della zona impervia. Sono però riusciti per fortuna a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato di Salerno e i vigili del fuoco. Vista la difficoltà di raggiungere i ragazzi via terra, è stato necessario l'ausilio dell'elicottero dei pompieri. Sul posto anche i sanitari dell'ambulanza dei volontari della Vopi dell'Asl di Salerno.

I quattro ragazzi salvati con l'elicottero dei pompieri

L'elisoccorso è partito da via Agostino Di Bartolomei, dove c'è l'area di atterraggio, e in tre viaggi è riuscito a salvare i 4 ragazzi smarriti, che poi sono stati trasportati a terra. Quando sono arrivati, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, i quattro stavano bene, solo tanta paura per loro. La Polizia di Stato ha poi provveduto a riportarli a Salerno, due erano del posto, altri due – uno di Scafati, l'altro di Pompei – sono stati accompagnati alla stazione per il rientro a casa dalle rispettive famiglie.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 28 settembre, poco dopo le ore 17,00. L'intervento della Sala Operativa dei Vigili del Fuoco è stato risolutivo. I quattro escursionisti smarriti sono stati salvati tutti prima che calasse il buio, quando poi i soccorsi con l'elicottero sarebbero stati molto più difficili e si sarebbero poi dovuti interrompere per la notte.