Quarta ondata, De Luca: “Sto rivedendo lo stesso film dell’anno scorso” Il governatore Vincenzo De Luca: “Sto rivivendo il film dell’anno scorso. Ormai la variante è pienamente diffusa”

A cura di Pierluigi Frattasi

"Io sto rivivendo il film dell'anno scorso quando trovammo il primo paziente positivo in un comune del Cilento. Sembrava fosse un caso isolato, ormai la variante è pienamente diffusa. L'onda del contagio è veramente partita, non abbiamo un minuto da perdere. Nessuna angoscia, ma serve grandissima prudenza altrimenti si chiude tutto". A lanciare l'allarme sul rischio di una nuova ondata di contagi in Campania è il governatore Vincenzo De Luca, che oggi ha comunicato anche l'emergere di altri 5 positivi dal tracciamento del paziente zero contagiato dalla variante Omicron. Si tratta di 5 contatti, i cui tamponi saranno inviati al Cotugno per il sequenziamento genetico.

"Vaccinare i bimbi da 5 a 11 anni"

Il governatore ha chiesto alle forze dell'ordine di rafforzare i controlli anti-Covid19 a partire da sabato prossimo, 4 dicembre, tornando ad elevare le multe. "Voglio ricordare – dice De Luca – che noi in Campania l'obbligo della mascherina, ce l'abbiamo da sempre, non aspettavamo il Governo. Consentitemi di fare un appello ai sindaci e alle forze dell'ordine perché da subito, da questa sera, vadano per strada le pattuglie per fare un lavoro dissuasivo. Si devono richiamare i giovani che non hanno la mascherina". "È indispensabile – aggiunge – far partire la campagna di vaccinazione anche per i bambini da 5 a 11 anni. È un tema delicato ma mai come in questo caso dobbiamo affidarci alle valutazioni dei pediatri, dei ricercatori e della scienza. La vaccinazione per i bambini da 5 a 11 anni è indispensabile per tenerli a scuola, per evitare di tenerli chiusi a casa, per evitare danni psicologici e formativi che cominciano ad avere i nostri bambini".