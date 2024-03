Quarant’anni di Così parlò Bellavista: proiezione al Cinema Posillipo ricordando Luciano De Crescenzo A quarant’anni dalla proiezione, lunedì 18 marzo 2024 alle ore 20.30, al Cinema Posillipo, si celebra “Così Parlò Bellavista” e ovviamente Luciano De Crescenzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Quarant'anni fa "Così parlò Bellavista", opera prima di Luciano De Crescenzo scrittore, regista, attore e sceneggiatore, veniva proiettata sugli schermi dei cinema italiani. Il film è diventato simbolo della napoletanità, le frasi del professor Gennaro Bellavista, di Saverio il netturbino e Salvatore il vicesostituto portiere , interpretatati dall'indimenticabile Sergio Solli e da Benedetto Casillo, le poesie di Luigino (Gerardo Scala) e di altri stupendi attori napoletani e non (come dimenticare il signor Cazzaniga di Renato Scala?) sono ricordate da tutti i napoletani al pari delle battute di Totò o di certi brani di commedie di Eduardo De Filippo. Negli anni, complice il tam-tam incessante delle tv private che mandavano in onda il film la domenica e nei giorni di festa ne hanno fatto una pellicola iconica, di recente proiettata perfino in una rassegna al Louvre di Parigi dedicata al cinema italiano.

Dieci anni fa una storica festa al cinema Metropolitan di Chiaia celebrò Luciano De Crescenzo e il suo film. Ci furono più proiezioni per accontentare le centinaia di persone giunte per omaggiare il poliedrico artista, morto nel luglio del 2019. Oggi è di nuovo festa, col "Bellavista day": proiezione del film al Cinema Posillipo , lunedì 18 marzo 2024 alle ore 20.3o. Anche stavolta Gianni Simioli de La Radiazza di Radio Marte e Francesco Borrelli, come dieci anni fa, aiutano a promuovere l'evento in omaggio a questo grande napoletano. L'accesso al cinema è gratuito, ma va prenotato. Il contatto è 081.636363 dalle 9 alle 12, è la redazione de La Radiazza di Radio Marte.

L'evento sarà anche l'occasione per presentare la pubblico l'Associazione Amici di Luciano De Crescenzo, presieduta dal nipote, Michelangelo Porzio De Crescenzo e arricchita dai tanti amici di Luciano, fra i quali quelli storici, come Marisa Laurito, Renzo Arbore, Isabella Rossellini, insieme ad attori e a tanti altri che hanno collaborato e voluto bene a Luciano: Benedetto Casillo, Geppy Gleijeses, Carmen Arzano, Enzo D'Elia, Giovanni Maria Riccio, Renato e Robeto Ricci, Simone Sormani, Italo Ormanni. Paolo Esposito, Maurizio De Giovanni, Luigi Egizia.