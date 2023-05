Qatargate: accolta istanza di estradizione in Belgio per Cozzolino, deciderà la Cassazione La Corte di Appello di Napoli ha accolto l’istanza di estradizione in Belgio per l’europarlamentare Andrea Cozzolino, indagato nell’inchiesta sul Qatargate.

A cura di Nico Falco

Dopo oltre quattro ore di camera di consiglio la Corte di Appello di Napoli ha accolto la richiesta di estradizione presentata dagli inquirenti belgi per Andrea Cozzolino, indagato dalla procura federale belga nell'ambito del cosiddetto Qatargate, ovvero lo scandalo di corruzione e riciclaggio che ha travolto il Parlamento Europeo. La consegna dell'europarlamentare è al momento congelata: si dovrà attendere la pronuncia della Corte di Cassazione, a cui i legali dovranno presentare ricorso entro cinque giorni. La Suprema corte dovrebbe convocare l'udienza entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Scandalo Qatargate, gli arresti nel Parlamento Europeo

Secondo le accuse diversi europarlamentari sarebbero stati corrotti per favorire gli interessi del Qatar. La vicepresidente Eva Kaili, arrestata il 9 dicembre dopo il ritrovamento di borse piene di contanti nella sua abitazione, è stata scarcerata a metà aprile e sottoposta ai domiciliari. Il compagno, l'assistente parlamentare Francesco Giorgi, e l'eurodeputato Marc Tarabella, anche loro finiti in carcere e successivamente trasferiti ai domiciliari, hanno invece ottenuto pochi giorni fa la libertà condizionale.

L'ex eurodeputato Antonio Panzeri, ritenuto l'anima dello scandalo, a gennaio si era pentito e aveva firmato un accordo con la procura belga che prevede "la reclusione, una multa e la confisca di tutti i beni finora acquisiti, stimata attualmente in un milione di euro"; è stato scarcerato ad aprile e sottoposto ai domiciliari. Il 9 maggio la Corte di Appello di Milano ha negato la consegna al Belgio di Monica Rossana Bellini, contabile della famiglia Panzeri, arrestata il 17 gennaio su mandato europeo.

Accolta estradizione di Cozzolino in Belgio

Nei suoi confronti di Cozzolino gli inquirenti belgi avevano emesso un mandato europeo lo scorso 10 febbraio; è stato arrestato all'uscita di una clinica dove era ricoverato, ha passato una notte in carcere per poi essere posto agli arresti domiciliari in attesa della pronuncia della Corte di Appello, arrivata oggi dopo 6 udienze concluse con un rinvio.

L'europarlamentare napoletano è accusato di avere "indebitamente ricevuto, per conto del governo del Marocco, verosimilmente da tale Atomun, danaro per esercitare le sue funzioni parlamentari europee in modo da favorire gli interessi del Marocco all'interno del Parlamento Europeo", in concorso e in associazione con Panzeri, Giorgi, Kaili, Tarabella e all'eurodeputata belga Marie Arena.

I fatti contestati sarebbero avvenuti dal primo gennaio 2018 al 15 luglio 2022, quando era componente del Parlamento Europeo, presidente dal 2019 della Delegazione per le relazioni con i Paesi del Maghreb e co-presidente della Commissione Parlamentare Congiunta Euro-Marocchina, nonché componente della commissione speciale Pegasus. Oggi, per la prima volta, Cozzolino aveva reso dichiarazioni spontanee dicendo che le accuse nei suoi confronti sono "fumose, poco dettagliate" e di avere chiesto inutilmente di essere ascoltato dalla procura belga.