“Puoi votare mia nipote?”: come funziona la “truffa della ballerina” su Whatsapp

I carabinieri della Cyber Investigation di Napoli hanno diffuso informazioni sulla nuova frontiera delle truffe online su Whatsapp: un messaggio che invita l’utente a votare per una nipote, spesso una ballerina, e che consente ai criminali di appropriarsi dell’account.

Un messaggio su Whatsapp, l'applicazione di messaggistica più diffusa al mondo: "Ciao, se non è un problema potresti votare per mia nipote? Manca davvero poco…". È questa la nuova frontiera delle truffe online dalla quale i carabinieri della Cyber Investigation del Comando Provinciale di Napoli hanno voluto mettere in guardia i cittadini. Si tratta di un metodo di "Ghost Pairing", grazie al quale i cyber-criminali riescono a impadronirsi dell'account e a impersonare l'altra persona, per richiedere denaro ad amici e parenti, ma soprattutto per reiterare la truffa con tantissime altre persone.

Lo stratagemma è già stato ribattezzato "truffa della ballerina". Sull'account Whatsapp della vittima designata, infatti, arriva un messaggio che invita a votare per una ballerina, o comunque una bambina, in merito a un fantomatico concorso di danza o evento culturale. Se la vittima clicca sul tasto "Vota" che accompagna il link, l'utente viene reindirizzato su un'altra pagina, la quale gli chiede di autenticarsi tramite Whatsapp e di inserire il proprio numero di telefono e il codice di verifica che appare sullo schermo, che consente ai truffatori di aprire una pagina di Whatsapp Web su un dispositivo da loro controllato.

A quel punto, l'account è compromesso: i cyber-criminali possono accedere a messaggi e contatti e, impersonando la vittima, possono inoltrare non soltanto richieste di denaro, ma anche perpetrare nuovamente la truffa con amici e parenti.

I consigli dei carabinieri per evitare le truffe online

I carabinieri della Cyber Investigation del Comando Provinciale di Napoli, quotidianamente impegnati nel monitoraggio del web e delle app di messaggistica, hanno diffuso consigli alla cittadinanza per difendersi dalle truffe: