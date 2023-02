Pugni e spintoni per rapinare donne nel centro di Napoli, incastrato dalle telecamere Un 53enne napoletano è stato sottoposto a fermo per due rapine: avrebbe colpito con violenza due donne per portare via loro la borsa.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Due donne rapinate in diversi quartieri nel centro di Napoli, ma con la stessa tecnica: il criminale, arrivato in scooter, le ha colpite violentemente e ha strappato loro la borsa. Colpi fotocopia, che sono valsi il fermo di polizia giudiziaria per un 53enne napoletano con precedenti di polizia residente nel rione Sanità, incastrato dalle indagini e dalle immagini della videosorveglianza e riconosciuto da una delle due vittime; l'uomo è ora accusato di rapina aggravata e lesioni.

Gli accertamenti, affidati al commissariato Montecalvario della Polizia di Stato, sono partiti mercoledì scorso, quando una donna ha fermato una pattuglia in piazza Montecalvario, ai Quartieri Spagnoli, e ha raccontato di essere stata appena aggredita: un uomo l'aveva colpita violentemente al petto e l'aveva rapinata del borsello. Gli agenti hanno acquisito le registrazioni di diverse telecamere di sorveglianza pubblica e quelle di un esercizio commerciale, grazie alle immagini hanno ricostruito le fasi della rapina e nella giornata di sabato i sospetti si sono concentrati sul 53enne, individuato come presunto responsabile.

Nello stesso pomeriggio un'altra donna si è presentata in commissariato per raccontare una storia identica: mentre passeggiava in strada un uomo in scooter le si era avvicinato, l'aveva spinta con forza contro il muro e le aveva portato via la borsetta. Era successo in vico Nocelle, in zona Materdei, a circa 3 chilometri dalla strada del primo episodio. Notando la somiglianza nel modus operandi, in fase di denuncia gli agenti le hanno mostrato l'album delle foto segnaletiche e tra quelle la donna ha indicato il 53enne già sospettato per la rapina ai Quartieri Spagnoli.