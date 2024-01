Rivolta al Carcere di Santa Maria Capua Vetere, tre detenuti occupano un reparto

Rivolta al carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove attorno alle ore 15,00 di oggi, giovedì 4 gennaio 2023, alcuni detenuti – si parla di tre persone – avrebbero occupato il reparto Volturno. Ad innescare la protesta, secondo le prime ricostruzioni, sembra sia stato un permesso uscita negato ad uno dei tre per un parente defunto. Gli altri due detenuti avrebbero solidarizzato col terzo, chiudendo l'accesso al reparto al terzo piano. Sul posto è arrivato il magistrato di turno per la mediazione. La situazione sarebbe tornata sotto controllo attorno alle ore 17,00.

A denunciare per primo l'accaduto è stato Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, che in una nota parla di:

"Gravissimi disordini, con detenuti che avrebbero asserragliato alcune sezioni detentive dopo averle vandalizzate e, sembrerebbe, aver temporaneamente trattenuto un paio di operatori del Corpo di polizia penitenziaria, sarebbero in corso presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, già teatro in passato di gravissime vicende di cronaca".

Smorza i toni il Garante dei Detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, è intervenuto a Fanpage.it:

Nel padiglione del reparto Volturno, che è quello a trattamento avanzato. In quel piano lavorano tutti: alcuni sono "permessanti" e sono coinvolti in progetti interni. Al terzo piano ci sono circa 52 detenuti. Qui, un detenuto che non aveva ottenuto un permesso di necessità per andare a trovare un familiare morto avrebbe protestato violentemente ed avrebbe avuto la solidarietà di un paio di altri detenuti. Questi hanno chiuso il reparto. Sul posto è intervenuto il magistrato di sorveglianza Marco Puglia. La protesta alle ore 17,00 è rientrata. Non ci risultano agenti coinvolti nei disordini. Invitiamo tutti a non fare allarme sociale. Si è trattato di una protesta isolata.