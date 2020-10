Una lettera firmata dai vertici della Cisl lancia un grido di allarme: La città non perda uno dei pochi pronto soccorso rimasti ai napoletani. La richiesta di incontro urgente è indirizzata al sindaco Luigi de Magistris e arriva dopo ipotesi, che ancora non sarebbero nero su bianco, che vogliono il Cto (che afferisce all'Azienda Ospedaliera dei Colli, di cui fanno parte anche Cotugno e Monaldi), all'interno dei presidi Covid cittadini.

Nella lettera, firmata da Aniello Pietropaolo, segretario Cisl Campania per i medici e da Luigi D'Emilio segretario generale Cisl Fp Napoli, si legge una seria preoccupazione per la possibile conversione del Cto.

"Alla luce delle paventate scelte scellerate della Regione Campania che ha annunciato la riconversione del "Cto" in ospedale Covid, a Lei (sindaco ndr) sicuramente non sfugge che una simile scelta penalizzerebbe ancora di più i cittadini napoletani che con la chiusura negli anni passati degli ospedali San Gennaro e Santa Maria degli Incurabili, e la trasformazione del Loreto Mare in Covid – Hospital, si ritroverebbero privati di un ulteriore pronto soccorso, nonostante oltre 60 mila accessi all'anno".

Intanto il bollettino di oggi vede l'aumento esponenziale dei contagi. In Campania oggi i positivi sono 1127. Da domani la Regione Campania attuerà un piano per aumentare i posti letto totali, entrando gradualmente nelle Fasi C, D ed E. Al momento i posti disponibili in Campania di degenza ordinaria sono 820 di cui 762 occupati. Le terapie intensive sono 110 con 66 posti occupati. Il presidente Vincenzo De Luca ha anticipato l'arrivo di una nuova ordinanza dopo il bollettino odierno.