Prostituzione e spaccio in un appartamento in centro a Salerno: arrestato l’organizzatore

L’uomo è considerato a capo di una organizzazione dedita allo sfruttamento della prostituzione e allo spaccio di cocaina e crack, reati consumati in un appartamento nel centro di Salerno.
Nella mattinata di oggi, venerdì 20 febbraio, a Salerno le forze dell'ordine hanno arrestato Michele Cavallo, considerato dagli inquirenti a al vertice di una rete di soggetti indagati per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e per spaccio di sostanze stupefacenti, in particolar modo cocaina e crack: nella mattinata odierna, su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno, Cavallo è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Salerno, con l'ausilio degli agenti della Polizia Municipale; l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti durante l'attività investigativa, le attività illecite si sarebbe svolte tutte all'interno di un appartamento nel centro storico di Salerno e sarebbero state, di fatto, organizzate e gestite dall'indagato, in termini di regole, turnazioni e tariffe, compreso l'orario di ricezione dei clienti. Inoltre, durante le indagini i poliziotti hanno documentato come l'attività illecita di prostituzione venisse pubblicizzata tramite piattaforme online, mentre il pagamento delle prestazioni veniva effettuato mediante sistemi rintracciabili, come ad esempio ricariche su carte Postepay.

