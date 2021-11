Professore picchiato da gruppo di ragazzi davanti alla scuola Siani di Villaricca Un prof della scuola media Siani di Villaricca (Napoli) è stato picchiato davanti all’istituto da un gruppo di giovani. Indagini in corso dei carabinieri.

Un professore è stato picchiato da un gruppo di ragazzi davanti alla scuola media Siani di Villaricca, in provincia di Napoli. L'uomo, a quanto si apprende, lavora nell'istituto come supplente da qualche giorno; è stato aggredito al termine delle lezioni, è stato medicato al Pronto Soccorso ed ha sporto denuncia. Sono in corso indagini affidate ai carabinieri della stazione di Villaricca per identificare i responsabili, che sarebbero tutti molto giovani, con tutta probabilità minorenni.

L'aggressione è avvenuta intorno alle 13 di oggi, 11 novembre, proprio al termine della giornata scolastica. Il docente, hanno ricostruito i carabinieri, era già uscito dall'edificio, era in sella a suo scooter ed era in procinto di allontanarsi quando è stato circondato dal gruppetto. Tutto è avvenuto nel giro di una manciata di secondi, è verosimile che lo stesso aspettando. Lo hanno preso a calci e pugni e fatto cadere a terra, subito dopo il raid si sono dileguati. L'uomo, frastornato, è risalito sullo scooter ed è andato al vicino ospedale San Giuliano dove è stato medicato dai sanitari e dimesso poco dopo con prognosi di pochi giorni; nel referto contusioni ed escoriazioni, ma nessuna ferita grave.

Successivamente il professore ha raggiunto la caserma dei carabinieri di Villaricca per sporgere denuncia. Al momento le cause dell'aggressione restano ignote, anche se per gli inquirenti, considerata soprattutto l'età degli aggressori, è probabile che si sia trattato di una ritorsione per qualche episodio avvenuto fra le mura scolastiche, forse una punizione per un rimprovero o per un voto basso.