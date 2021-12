Produce green pass falsi in casa con i dati rubati ai cittadini: un arresto nel Napoletano In manette è finito un 26enne di Gragnano, nella provincia di Napoli: sul suo pc i carabinieri hanno rinvenuto una cartella con le matrici di green pass rubati.

A cura di Valerio Papadia

Sul suo computer, nella sua abitazione, aveva una cartella denominata "green pass rubati", all'interno della quale i carabinieri hanno trovato le matrici per falsificare le certificazioni verdi con i dati rubati a cittadini ignari e inconsapevoli: a Gragnano, nella provincia di Napoli, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 26enne del posto per spendita, fabbricazione e introduzione nello Stato di banconote e documenti contraffatti. La scoperta dei militari dell'Arma è avvenuta durante un controllo nell'abitazione del 26enne: controllando il suo pc, i carabinieri hanno scoperto la cartella, denominata come detto "green pass rubati", contenente matrici utilizzate per falsificare le certificazioni verdi; molti green pass, recanti i dati anagrafici di ignari cittadini, sicuramente inconsapevoli dell'utilizzo dei propri dati sensibili, erano pronti per essere stampati e venduti illecitamente.

Nella casa del 26enne anche carte d'identità e soldi falsi

Non solo green pass contraffatti: nell'abitazione del 26enne, i carabinieri hanno rinvenuto anche 39 carte d'identità false, nonché 44 banconote da 20 euro contraffatte. Inoltre, i militari dell'Arma hanno rivenuto e sequestrato anche 4.500 euro in contanti, la cui origine non è stata chiarita e che potrebbero costituire i proventi dell'attività illecita portata avanti dall'uomo. Durante il controllo, sono state sequestrate anche 15 carte di pagamento intestate ad altre persone, 1 computer e una stampante utilizzati per stampare le banconote, i documenti e i green pass falsi. Il 26enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio.