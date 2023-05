Primo Maggio, Alessandro Siani a Bagnoli coi lavoratori Whirlpool Si chiude con “Via Argine 310” la rassegna “Suoni e visioni del cinema a Napoli”, documentario sulla vertenza degli operai Whirpool; presente Alessandro Siani.

A cura di Nico Falco

Alessandro Siani e gli operai ex Whirlpool (foto di archivio)

Alessandro Siani ha partecipato oggi, primo maggio, all'ultima giornata della rassegna "Oltre lo schermo – Suoni e Visioni del cinema a Napoli", in programma nel nuovo Auditorium di Bagnoli "Porta del Parco", in via Diocleziano, 341, per la proiezione di "Via Argine 310", il documentario che racconta i tre anni di vertenza degli operai dello stabilimento Whirlpool della periferia orientale di Napoli. L'attore e regista, che aveva anche partecipato alla realizzazione dell'opera come voce narrante fuori campo, è tornato al fianco dei lavoratori per la chiusura dell'evento voluto dal Comune col subcommissario Dino Falconio e organizzato da Upside srl (con la direzione artistica di Carlo Luglio).

Presenti in sala alla proiezione il regista, Gianfranco Pannone, e gli ex operai del Presidio Whirlpool “Napoli non molla”. Lo stabilimento di Napoli è stato salvato una settimana fa: sarà affidato alla Tea Tek Group Spa, salvaguardando gli oltre 300 posti di lavoro. Intanto il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato il Dcpm col quale il Governo esercita i poteri speciali in materia di asset strategici in relazione alla fusione tra Whirlpool Emea e Arcelik per la creazione di un gruppo europeo degli elettrodomestici. L'operazione coinvolge 4 stabilimenti, che si trovano in Toscana, in Lombardia e nelle Marche, per un totale di 4.638 dipendenti. Il decreto autorizza l'operazione di fusione ponendo specifiche prescrizioni volte a salvaguardare il patrimonio tecnologico e della produzione e quindi anche a tutela dei livelli occupazionali.