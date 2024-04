A Bagnoli arriva il meglio del rap e pop italiano: Rondodasosa, Artie 5ive, ElMatador e Clara

video suggerito

Si terrà il prossimo 12 maggio presso l’Arenile di Bagnoli (via Coroglio 14/b, Napoli) la prima edizione del Muevelo Pop Festival che vedrà salire sul palco partenopeo alcune delel scommesse del rap e del pop italiano, con un'attenzione particolare alle nuove leve del rap napoletano. A fare da traino per il festival ci sono alcuni dei nomi giovani ma più di peso del panorama italiano, come Rondodasosa e Artie 5ive, a cui si aggiungono il rapper siculo marocchino Digital Astro, il torinese Boro (ex Boro Boro) e il romano Elmatador, protagonista della prima edizione dello show ei Netflix Nuova scena.

E dal programma i cui giudici erano Rose Villain, Fabri Fibra e Geolier arrivano anche i napoletani Kid Lost – vincitore dello talent – e Jelecrois, un'altra delle protagoniste assolute, a cui si aggiunge anche Le One. Sul versante pop, invece, ce n'è per tutti i gusti, visto che ci saranno Clara, cantautrice protagonista dell'ultimo Festival di Sanremo con la canzone "Diamanti Grezzi", oltre a essere attrice in Mare fuori dove interpreta la trapper Crazy J, poi c'è serena Brancale, raffinata cantante jazz che ha trovato il favore del grande pubblico con Baccalà, hit su Tiktok, a cui si aggiungono l'ex allievo della scuola di Amici Wax e il cantautore napoletano Settembre semifinalista di X Factor 2023. Nelle prossime settimane, però, saranno annunciati anche altri artisti, stando a quanto comunicano gli organizzatori.

Il festival comincerà a partire dalle ore 17 per proseguire per 10 ore di musica no stop, con i biglietti da 30€ comprensivi di prevendita (posto unico), mentre l'area vip costa 40€. Muevelo Pop Festival è la versione pop-olare del famoso latin/black party Muevelo – La fiesta que te mueve! e dopo anni di successi grazie alla musica latin, quest'anno vedrà questa leg pop a cui si aggiungono anche i live set e i dj set rap. Stando alla nota stampa, l'obiettivo del festival è quello di "offrire al pubblico la possibilità di scoprire nuove sonorità, e talenti, grazie all'audacia nel presentare una miscela di generi musicali diversi che vanno dal pop alla musica urban, creando così un'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti" e "promuovere la diversità culturale attraverso la musica, dimostrando che la fusione sonora può essere un potente strumento di unione e integrazione".