Previsioni meteo Napoli: il caldo più intenso dell’anno arriva ora A Napoli ondate di calore livello giallo fino a venerdì 8 agosto con temperature massime percepite fino a 37 gradi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Qualche servizio meteo l'ha definita «la settimana più calda dell'anno» e viste le previsioni a 48 h c'è da credergli: l'anticiclone delle estati roventi, ormai ribattezzato Caronte, come il traghettatore dell'Ade nell'Eneide e nella Divina Commedia, non accenna a smorzare la sua potenza. «Giunto in Italia il 15 luglio, non ha intenzione di tornare a casa sua» dice Lorenzo Tedici, meteorologo del sito Ilmeteo.it: «L'alta pressione di origine subtropicale, denominata Caronte, ci traghetterà ancora, per almeno 7 giorni, nel ‘caldo infernale’ del nuovo clima estivo italiano Le temperature saliranno di qualche grado fino a domenica determinando, molto probabilmente, il weekend più caldo del 2024: tra sabato 10 agosto e domenica 11 sono previste massime al Sud fino 42-43°C come in Libia e Tunisia».

Si legge nelle previsioni che tendono a Ferragosto 2024:

Il caldo estremo di Caronte, al momento, sembra voler lasciare il nostro Paese intorno a Ferragosto ad iniziare dal Nord, sotto colpi di temporali e saette impetuose. Ma questa è solo una tendenza e andrà confermata: è possibile che questa rinfrescata temporalesca non arrivi in modo diffuso e crei solo danni ed un aumento dell’umidità.

A Napoli ondate di calore livello giallo fino a venerdì 8 agosto con temperature massime percepite fino a 37 gradi.

