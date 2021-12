Previsioni meteo a Napoli: weekend all’insegna del sole e del freddo Sarà un weekend dettato dal sole, ma anche da un ulteriore calo delle temperature, quello di sabato 18 e domenica 19 dicembre a Napoli.

A cura di Redazione Meteo

Come è stato possibile constatare negli ultimi giorni, per fortuna la pioggia che ha contraddistinto il meteo della scorsa settimana, a Napoli, pare essere soltanto un ricordo. La settimana in corso è infatti stata contraddistinta da giornate soleggiate, ma anche da una sensibile diminuzione delle temperature: questa tendenza sarà confermata anche nel fine settimana ormai alle porte. A Napoli, le giornate di sabato 18 e domenica 19 dicembre saranno infatti contraddistinte dalla presenza preponderante del sole, ma anche da un ulteriore calo delle temperature che, nei valori minimi, arriveranno molto vicine allo zero. Del resto, anche la giornata di domani, venerdì 17 dicembre, farà registrare la presenza del sole: temperatura massima di 15 gradi e minima di 8 gradi.

Nel dettaglio, ecco invece le previsioni del tempo per il weekend alle porte. La giornata di sabato 18 dicembre sarà contraddistinta da un cielo in prevalenza soleggiato. Rispetto alla giornata precedente, si segnala un sensibile calo delle temperature: il valore massimo sarà di 12 gradi, mentre quello minimo sarà invece di soli 6 gradi. Una ulteriore diminuzione delle temperature si osserverà, poi, nella giornata di domenica 19 dicembre, quando la temperatura massima registrata sarà sempre di 12 gradi, mentre quella minima diminuirà ulteriormente, registrandosi a 3 gradi. Nonostante le basse temperature, anche la giornata di domenica sarà caratterizzata dalla presenza massiccia del sole. Si segnala in entrambe le giornate del weekend, per fortuna, la presenza di venti molto moderati e un rischio di precipitazioni pressoché assente.