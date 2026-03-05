napoli
video suggerito
video suggerito

Visite mediche gratuite per la prevenzione del tumore al seno: appuntamento in piazza Dante a Napoli

Ecografie e consulenze gratuite venerdì 6 marzo dalle ore 9 alle 15 in piazza Dante, organizzate dall’Istituto Pascale.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Redazione Napoli
0 CONDIVISIONI
Immagine

La prevenzione esce dagli ambulatori e arriva in piazza. Venerdì 6 marzo l'Istituto dei tumori di Napoli "Pascale" sarà in piazza Dante, dalle ore 9 alle 15, con una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno, portando controlli e consulenze direttamente tra i cittadini. Stimano i dati che ci sono oltre 56mila nuovi casi l'anno in Italia ma che il 90% guarisce se scoperto presto.

L'iniziativa prevede ecografie mammarie, esami non invasivi e privi di radiazioni, indicati in particolare per le donne giovani o con seno denso. Accanto agli accertamenti diagnostici saranno offerte consulenze nutrizionali e psicologiche, in un’ottica di presa in carico integrata. Il progetto si rivolge a donne di tutte le età e a persone con fattori di rischio, con l’obiettivo di promuovere una cultura della salute diffusa sul territorio.

Diversi studi evidenziano come sovrappeso e obesità, soprattutto l'eccesso di massa grassa viscerale, possano incidere sui livelli di estrogeni e sul rischio oncologico. Allo stesso tempo, il timore della diagnosi rappresenta uno degli ostacoli principali che rallentano l’adesione ai controlli. L'iniziativa intende quindi offrire anche uno spazio di ascolto per favorire una maggiore consapevolezza.

Leggi anche
Tumore scambiato per un ematoma, morto 14enne: verso il processo per un medico

«Con questa iniziativa il Pascale conferma il proprio impegno nel mettere la persona al centro, integrando competenze cliniche, nutrizionali e psicologiche in un unico percorso. La diagnosi precoce salva la vita», ha dichiarato il direttore generale dell'Istituto, Maurizio di Mauro.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ornella Pinto uccisa a coltellate a 40 anni, ergastolo per l'ex marito: colpita nel sonno
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per l'ex marito
La donna 40enne fu uccisa in casa all'Arenaccia nel 2021: nella stanza accanto c'era il figlioletto
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views