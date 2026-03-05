Visite mediche gratuite per la prevenzione del tumore al seno: appuntamento in piazza Dante a Napoli

La prevenzione esce dagli ambulatori e arriva in piazza. Venerdì 6 marzo l'Istituto dei tumori di Napoli "Pascale" sarà in piazza Dante, dalle ore 9 alle 15, con una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno, portando controlli e consulenze direttamente tra i cittadini. Stimano i dati che ci sono oltre 56mila nuovi casi l'anno in Italia ma che il 90% guarisce se scoperto presto.

L'iniziativa prevede ecografie mammarie, esami non invasivi e privi di radiazioni, indicati in particolare per le donne giovani o con seno denso. Accanto agli accertamenti diagnostici saranno offerte consulenze nutrizionali e psicologiche, in un’ottica di presa in carico integrata. Il progetto si rivolge a donne di tutte le età e a persone con fattori di rischio, con l’obiettivo di promuovere una cultura della salute diffusa sul territorio.

Diversi studi evidenziano come sovrappeso e obesità, soprattutto l'eccesso di massa grassa viscerale, possano incidere sui livelli di estrogeni e sul rischio oncologico. Allo stesso tempo, il timore della diagnosi rappresenta uno degli ostacoli principali che rallentano l’adesione ai controlli. L'iniziativa intende quindi offrire anche uno spazio di ascolto per favorire una maggiore consapevolezza.

«Con questa iniziativa il Pascale conferma il proprio impegno nel mettere la persona al centro, integrando competenze cliniche, nutrizionali e psicologiche in un unico percorso. La diagnosi precoce salva la vita», ha dichiarato il direttore generale dell'Istituto, Maurizio di Mauro.