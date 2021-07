Chiede una barella per stendersi durante l'attesa per fare un esame in Ospedale. Ma gli viene rifiutata perché è riservata ai malati gravi. L'uomo, però, un 38enne di Crispano, non accetta il rifiuto, e come risposta prende a testate in faccia l'infermiere e poi lo colpisce con calci al corpo. Per il malcapitato operatore sanitario 3 giorni di prognosi prescritti per le contusioni e il trauma facciale riportati e per le ferite al ginocchio sinistro. È accaduto stanotte al Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare, il nosocomio della zona orientale di Napoli, attorno all'una di notte. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della stazione di Ponticelli. Al momento, però, non risulta che sia stata presentata ancora denuncia.

Solo ieri un'altra denuncia di aggressione nella Sanità partenopea. L'Ospedale Pellegrini del centro storico di Napoli era stato teatro di un'altra aggressione: una guardia giurata in servizio al Pronto Soccorso dell'ospedale napoletano è stata presa a calci da un uomo, che si è scagliato con violenza contro di lui, come mostra un video pubblicato su Facebook dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. La violenza si è verificata, come rende noto Borrelli, lo scorso 17 dicembre: da quanto si apprende, il vigilante stava contingentando gli accessi al Pronto Soccorso del Pellegrini, come prevedono le norme di sicurezza scattate a causa della pandemia di Coronavirus.