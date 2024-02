Prende a sassate il commissariato e l’auto della Polizia, arrestato al Centro Direzionale Un 31enne è stato bloccato dai poliziotti mentre tentava di fuggire dopo aver tirato pietre contro il commissariato; in passato aveva già danneggiato uno scooter della Polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Un uomo che cercava di scappare a piedi, cappuccio calato sulla testa per non farsi riconoscere e tra le mani una grossa pietra. È la scena che si sono trovati davanti i poliziotti del commissariato Vasto-Arenaccia, allertati da un forte rumore che proveniva dall'esterno dell'edificio. L'uomo è stato bloccato nel giro di pochi metri e arrestato; da accertamenti è emerso che già si era responsabile di episodi di danneggiamento, anche in quel caso contro la Polizia di Stato.

È successo nella serata di ieri, 18 febbraio, nel Centro Direzionale di Napoli. A finire in manette è il 31enne Nunzio Criscuolo, con precedenti di polizia, anche specifici: dovrà rispondere di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo aver bloccato il giovane, gli agenti hanno controllato i danni: erano stati danneggiati il vetro esterno del commissariato, presumibilmente con una sassata, e una delle automobili di servizio parcheggiata davanti al commissariato. Da successive verifiche sulle generalità e sui precedenti è stato poi appurato che il 31enne aveva già danneggiato un scooter di proprietà della Polizia scaraventandolo al suolo.